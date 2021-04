Wilma González vuelve a sorprender con radical cambio de look Usualmente Wilma González sorprende a sus seguidores al estrenar radicales cambios de look y esta vez no fue la excepción para la española.

A pesar de que lleva largo tiempo alejada de la televisión, Wilma González todavía tiene una gran cantidad de fanáticos que están atentos a lo que hace, así que la chiquilla se mantiene en constante contacto con ellos a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 267 mil seguidores. Es aquí que la española comparte todo tipo de registros sobre su vida personal y laboral, además de mostrar algunas de sus rutinas de ejercicios, ya que hace bastante tiempo que se dedica a la vida fit, así que incluso aprovecha de dar tips. Pero esto no es todo lo que sube Wilma González en su cuenta de Instagram, ya que desde el inicio de la pandemia, la ex chica reality ha estado jugando bastante con su cabello, pasando por diferentes tipos de looks, pues hace un tiempo incluso se lució con unos largos dreadlocks rubios y oscuros. Así que ahora la chiquilla decidió cambiar nuevamente de estilo, pues a través de una historias en la red social publicó una postal en las que muestra que estrenó un look muy parecido al que tenía cuando llegó a nuestro país, con una melena rubia de un tono muy claro. «En @peluqueriaveranvior nos tienen muy bonis!!» escribió Wilma González para acompañar la fotito en la que aparece acompañada de su pololo. Posteriormente la española compartió una nueva postal donde muestra que se instaló brackets para mejorar su dentadura, aunque la mayoría de los comentarios se enfocó en lo regia que luce con su nuevo cabello, asegurando que es el mejor look. «Hermosa, te ves muy linda con el pelo se ese tono»; «Linda nena»; «Tan hermosa, simpática, linda, como siempre»; «hermosa en todos los sentidos!»; «Bella como siempre»; «Que linda te vez rubia…me gusta mucho»; «te vez muy linda con ese look Wilma» y «Ese color de pelo es el que más me gusta, te ves regia» le escribieron a González. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wilma González Mendoza 🇪🇸🇨🇱 (@wilmagonzalezfit)