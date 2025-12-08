En un final explosivo en el Estadio Santa Laura, Anuel AA cerró su gira mundial y reafirmó que Chile continúa siendo “Real Hasta la Muerte”

La noche del domingo 7 de diciembre de 2025, en el Estadio Santa Laura de Santiago, se vivió una jornada inolvidable con la presentación de Anuel AA como parte de su gira Real Hasta la Muerte II.

El concierto comenzó cerca de las 11:30 p.m. con el clásico del trap latino 47, desatando de inmediato la energía del público. Tal como en su paso por Perú, el artista apostó por un setlist cargado de éxitos, privilegiando sus canciones más populares y virales.

Anuel AA en Chile y un público «Real Hasta la Muerte»

La noche avanzó sin tropiezos y alcanzó varios de sus puntos álgidos cuando Anuel interpretó los himnos que lo catapultaron: entre ellos sonaron Tu me enamoraste, Esclava y La ocasión, generando una euforia colectiva que retumbó en cada rincón del estadio.

A esos momentos se sumaron los visuales, luces intensas, bailarinas y una producción cuidada, elevando la experiencia más allá de la música.

Sin duda, uno de los momentos más inesperados fue la aparición del cantante mexicano “El Bogueto”, quien interpreto el remix de “Cuando no era cantante”.

La viral canción, que es colaboración con el español Yung Beef, es uno de los mayores éxitos urbanos de la actualidad, y en las últimas semanas se promocionó el remix, donde se sumó “El Dios del Trap” y se pudo escuchar algo del tema por primera vez en el Estadio Santa Laura.

El ambiente se cargó aún más cuando un fanático logró subirse al escenario. Un momento espontáneo que, lejos de arruinar la noche, fue recibido con emoción. El broche final llegó con fuegos artificiales, coronando una velada sin puntos bajos.

Con este concierto, Anuel cerró su gira mundial Real Hasta la Muerte II “a lo grande”, en un país que lo esperaba con ansias. Chile respondió entregándole su energía, su emoción y su respeto. Una noche para recordar.

