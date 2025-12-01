Reconocido cantante nacional impacta en redes sociales al revelar su gran cambio físico: «quizás para algunos no sea mucho»

En las últimas horas, un reconocido artista nacional sorprendió a todos sus seguidores al postear diversos registros en sus redes sociales sobre su cambio físico.

Se trata del cantante urbano Pailita, quien dio a conocer su gran transformación física, impactando a sus fanáticos.

Según explicó, todo fue gracias a un cambio en su alimentación, eliminado algunas preparaciones clave, que lo llevaron a tener un mejor físico.

Los registros de Pailita sobre su rápido cambio físico

Asimismo, posteó dos registros: el primero cuando comenzó con su cambio de alimentación, y el segundo, que fue a los meses, ya con notorios cambios.

“En solo dos meses, dejé el azúcar y empecé a alimentarme sano, quizás para algunos fitness no sea mucho el cambio jaja”, comenzó diciendo, acompañado de una foto mostrando la parte superior de su cuerpo.

«Para mí es mucho, ya que siempre me ha costado batallar contra la ansiedad del azúcar y me ha servido para ser más fuerte de mente», continuó.

A sus palabras, el intérprete de «Venga pa’ acá» les sumó una reflexión, destacando la vida sana y el autocuidado.

«Voy a seguir dando lo mejor de mí para mejorar y ojalá poder estar mejor que hoy, en todos los aspectos«, concluyó.

Con este post, Pailita se suma a los artistas que han comenzado a promover la vida sana y el deporte, como Julianno Sosa, quien se ha alzado con una bandera en el cambio de vida, promoviendo valores, y realizando diversas acciones deportivas para niños y adultos.

