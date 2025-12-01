Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida «papita» sobre María José Quintanilla

Un desconocido dato reveló Julio César Rodríguez en la reciente edición de Primer Plano.

El animador del espacio farandulero sorprendió a todos los televidentes al exponer un «cahuín que no se sabía» y que guarda relación con María José Quintanilla.

Todo comenzó mientras hablaban sobre su ausencia en la nueva versión del Festival de Viña del Mar.

La cantante sonó bastante como una de las artistas seleccionadas y su fanaticada la pedía constantemente para el certamen, sin embargo, todo quedó ahí.

«Este era el año», señaló JC, quien es director de programación de Chilevisión.

Además, comentó que no entiende la decisión de la organización de no tener en la parrilla a Quintanilla, sobre todo cuando ella es un rostro emblemático del canal organizador.

«Si a mí me pasan una lista con los artistas que tiene que estar y no puedo decir nada, yo renuncio», subrayó.

Asimismo, aprovechó de dedicarle unas palabras a la cantante. «Es rostro, es talento, es trabajadora de Mega, va a ser un éxito seguro… es un golazo donde va. La he presentado en todos lados y nunca falla… yo creo que el pecado este año… debió haber estado, está en su prime», la elogió.

La desconocida revelación de Julio César Rodríguez sobre María José Quintanilla

Mientras destacaba sus características positivas, el animador de Primer Plano destapó un desconocido dato.

Reveló que en una ocasión, trataron de quitársela a Mega: «Nosotros el 2023 intentamos que María José se viniera al matinal de Chilevisión, este cahuín es bueno, porque esto no se sabía ni se sabrá tampoco», dio a conocer, sorprendiendo a los televidentes y a sus mismos compañeros.

«Yo lo puedo contar, porque en ese tiempo era animador, pero ahora no», concluyó JC.

