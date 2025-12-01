¡Sorpresa en matinal Tu Día! Nuevo integrante se suma al equipo: «Se agranda la familia…»

Fue durante la mañana de este lunes cuando los miembros del matinal «Tu Día» sorprendieron a todos con una gran noticia.

Resulta que los rostros de Canal 13 le dieron la bienvenida a un nuevo integrante que se suma al programa.

«Se nos agranda la familia, es verdad», señaló el animador, acompañado de Michelle Adam y Priscilla Vargas.

“Le vamos a dar la bienvenida y un lindo aplauso a Sebastián Buzeta Pastenes, que se integra a nuestro equipo, un nuevo periodista para ‘Tu Día’”, anunciaron, mientras el nuevo miembro del equipo llegaba al estudio para saludar a sus compañeros.

«Oye, pero qué guapo, ¿quién hizo este casting?», bromeó Priscila, desatando las risas de todos los presentes.

Sebastián Buzeta se une al equipo de Tu Día

El comunicador dio a conocer que tiene 38 años, y es padre de dos hijos de 8 y 2 años. Asimismo, aprovechó de mandarle un saludo a su señora.

“Soy periodista de profesión, estudié derecho un par de años antes, me cambié luego. Y nada, feliz, aquí viviendo un poco un sueño. La verdad es que yo soy amante de la televisión. Por eso también yo elegí esta carrera, por el poder que siempre vi en la tele, Teletón y otras cosas más”, continuó el profesional.

Además, agregó que «Estoy demasiado feliz, un poco nervioso obviamente por estar con ustedes, porque después de pasar de verlos en televisión día a día, a poder compartir con ustedes, es un lujo».

“Siéntete en tu casa, la verdad es que somos todos una gran familia, Nos ayudamos entre todos, nos apoyamos entre todos. Así que te deseamos todo el éxito del mundo”, le dijo Reppening, dándole una cálida bienvenida.

