«Por andar detrás de hombres lo perdí todo»: Reconocida figura de televisión confirma quiebre amoroso luego de tres años de relación

En las últimas horas, una popular humorista nacional impactó a todos luego de dar a conocer que terminó su relación.

Se trata de Pamela Leiva, quien confirmó estar soltera. La standupera viajaba constantemente a Brasil, debido a que su pololo era un galán extranjero.

En ese contexto, es que recientemente habló con Revista Sarah y entregó detalles de su presente amoroso, enfatizando en que actualmente está enfocado en el trabajo.

«Todos mis amigos solteros, yo andaba con guardia personal. Es de allá el hombre», indicó en mayo de este año, cuando habló de su relación.

Asimismo, reveló que «hace tres años me raya la misma pintura. Por eso voy tanto a Brasil, no es que me guste tanto Río de Janeiro».

Pamela Leiva confirma que se encuentra soltera

Sin embargo, todo llegó a su fin, y es que la ex chica reality confirmó su soltería.

Pamela Leiva aclaró que se encuentra con otra mentalidad y enfocada en ella misma.

«Estoy solita, soltera, solterísima, y sin ganas de nada por ahora», señaló.

Siguiendo por esa línea, indicó que han sido años intensos y con muchos proyectos. Además, confesó que «una relación requiere tiempo y dedicación que hoy prefiero poner en mí».

«Por andar detrás de hombres lo perdí todo y ahora tengo la oportunidad de trabajar pensando en mi vejez, en mis sueños», continuó.

«Estar soltera para mí es volver a mí, enfocarme en mí, porque soy mi mejor proyecto», continuó.

Pese a que hoy el plano amoroso no ocupa un lugar central en su vida, Pamela Leiva aseguró que no descarta la posibilidad de conocer a alguien. «No me cierro al amor, pero estoy muy bien sola», cerró.

