Popular tarotista hace un año le acertó a todo en las Elecciones 2025 y reaparece en TV: Sorprendió con predicción sobre Gobierno de José Antonio Kast

A un año de haber anticipado con acierto el escenario de las Elecciones 2025, la tarotista y numeróloga Paula González reapareció en televisión con un nuevo análisis del rumbo que viene para el país.
“Lo que va a acontecer este año que viene es la consecuencia de lo que ha estado pasado anteriormente. Este año es como una mujer embarazada que pare un hijo”, comenzó diciendo en el matinal Tu Día.
Así se vendrá el 2026 según la tarotista Paula González
Asimismo, al ser consultada por el nuevo gobierno de José Antonio Kast, sostuvo que su periodo estará marcado por cambios profundos.
“Hay todo un proceso que va a traer como consecuencia un nacimiento. Nunca nacer es fácil, implica una contracción, implica una situación de miedo. ¿Todo saldrá bien? ¿La madre estará bien? Que es el país, cierto… pero el nacimiento de un nuevo sistema es lo que da el inicio de un nuevo progreso”, explicó.
Siguiendo por esa línea, recordó una predicción que lanzó en el año 2014. “Cuando yo estuve aquí en 2024 les dije que la persona que iba a gobernar el país era un hombre, porque el número 1 es un número masculino y joven. Por eso yo apuntaba a un hombre de 40 o 50 años. Este inicio le corresponde a esta persona”, señaló.
Luego, añadió que el proceso necesitará apoyo: «Chile tiene que aprender de nuevo, a pararse, a organizarse, a tomar la decisión correcta y a tomar el camino del éxito, porque puede tenerlo».
Respecto a la protección por años, comentó que «es imposible que no haya límites, los va a haber igual». Además, detalló que el 2027 será un año de decisiones rápidas, mientras que el 2028 estará ligado a la prosperidad y el 2029 al poder económico.
Por lo tanto, estamos iniciando un ciclo de crecimiento. Todo lo que comience el próximo año puede prosperar y ser muy satisfactorio y levantarse en un corto período de tiempo”, sentenció.
El optimismo de su vaticinio sorprendió al panel del programa. Con humor, José Luis Repenning cerró el momento diciendo: “Voy a golpear madera, ah”.
