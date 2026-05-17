«Me maltrató psicológicamente»: La grave acusación de recordado actor contra Vasco Moulian

Vasco Moulian nuevamente quedó en el centro de la polémica. Esta vez, no por sus comentadas intervenciones en Fiebre de Baile, sino por algo de su pasado, que recientemente habría salido a la luz.

La situación fue dada a conocer en el programa Que te lo digo, donde compartieron un video de Andrés Gómez, reconocido por su participación en distintas teleseries nacionales, y quien lanzó una grave acusación contra él.

La grave acusación de recordado actor contra Vasco Moulian

En el registro, Andrés Gómez acusó directamente a Vasco Moulian de haber perjudicado su carrera profesional: “Señor Moulian, usted me redujo, me maltrató psicológicamente, me canceló, me dejó fuera sin trabajo en una carrera que iba en ascenso”, expresó el actor.

Además, aseguró que logró mantenerse vigente gracias a nuevas oportunidades laborales que recibió posteriormente en otras producciones.

Además de la compleja situación que denunció, Andrés Gómez entregó su diagnóstico de Vasco Moulian: «Lo que tiene usted, como le gusta tanto sermonear y dar diagnósticos, le voy a dar el suyo. Usted está maldito por la codicia».

«Es un codicioso aquí y en cualquier parte. Las personas que están cerca suyo tarde o temprano saldrán dañadas, pobre de ellas, porque usted no tiene amor, no conoce el amor», cerró el actor.

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