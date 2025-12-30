«Vimos todo el local prendido, fue algo terrible…»: Grave incendió destruyó completamente el negocio de popular influencer en Estación Central

Recientemente, una conocida influencer reveló una información que la afectó profundamente.

Se trata de Steffi Elizondo, ex pareja de Jere Klein y actual pareja de Lucas Cepeda, quien apareció en redes sociales entregando un sensible mensaje.

“Me hubiera gustado que en este momento les estuviera ofreciendo un producto nuevo que llegó, pero me toca mostrarles cómo quedó nuestra tienda…, totalmente devastada”, comenzó diciendo y confirmando el duro golpe que afectó a Miami Outlet, negocio familiar que perdió una de sus sucursales tras un grave incendio en Estación Central.

El registro mostró las consecuencias del siniestro. Según explicó la influencer, el fuego arrasó con todo. No quedó nada en pie. «Son años de esfuerzo, de sacrificio”, afirmó visiblemente afectada.

Siguiendo por esa línea, la joven contó que al momento de la emergencia se encontraba en otro local. «Nosotros estábamos en otra sucursal, en Bascuñan Guerrero, y nos avisaron que había un incendio. Vimos todo el local prendido, fue algo terrible”, relató.

“Lo peor, es que sólo teníamos que ver el local arder porque los bomberos no podían hacer nada, no había agua en los grifos», continuó, relatando lo grave de la situación.

Asimismo, dio a conocer que el local no contaba con seguro: «lo peor es que no teníamos seguro de nada». Sin embargo, mandó un mensaje de resiliencia. “Tenemos más sucursales para que nos visiten, pueden comprar online también. Nos tenemos que levantar”, aseguró.

Reacción de los seguidores a la noticia de Steffi Elizondo

La publicación no demoró en generar una rápida reacción entre sus seguidores. Miles de mensajes expresaron apoyo y solidaridad. Entre ellos, el artista urbano Bayron Fire, quien hizo un llamado a la unidad.

Además, también se sumó Lucas Cepeda, quien sería la pareja actual de Steffi Elizondo: «Terrible. Nada va a volver el tiempo atrás, pero de seguro que se van a levantar y luchar por todo lo que se merecen por la hermosa familia que son», fueron sus palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIAMI OUTLET (@miamioutlet.chile)

También puedes leer en Radio Corazón: «No tienen ningún talento para la tele»: El ácido descargo de José Antonio Neme contra ciertos rostros de TV

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google