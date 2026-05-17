«Tenemos que arreglar cuentas…»: DJ Méndez desafió a Américo a pelear y reveló desconocido episodio entre ambos

DJ Méndez sorprendió este sábado al publicar un video dedicado a Américo, quien está en el ojo del huracán tras su proceso judicial por violencia intrafamiliar.

En sus redes sociales, el artista lo encaró, y derechamente, lo desafió a pelear, en un ring de boxeo. Pero no solo esto, ya que también, reveló por qué motivo, y es que ambos tienen una desconocida historia.

DJ Méndez desafió a Américo a una pelea

De entrada, en medio de un ring, DJ Méndez lanzó: «Tengo un anuncio, tengo un reto que hacerle a una persona por algo personal, por algo que está pasando, y eres tú, Américo. Escúchame bien lo que te voy a decir, que tenemos que arreglar cuentas«.

«Hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez, y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que hiciste es otra, y eso lo sabes«, señaló, respecto a su reciente juicio.

Al respecto, el rapero le propuso el desafío: «¿Qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto, tú y yo aquí, en forma deportiva, profesional. No de violencia ni picado, sino que aquí, en el ring«.

«Si no es así, vas a quedar mal ante todo Chile, porque, si puedes con una mujer, que te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo«, disparó DJ Méndez.

Su conflicto en sus inicios

En esa misma línea, explicó por qué tiene un conflicto con Américo: «Tengo un problema personal desde hace años, desde que yo lo tenía en Suecia trabajando en mi estudio, antes de que fuera famoso aquí en Chile«, reveló.

«No quiero tomarme el crédito de nada, ni mucho menos decir que gracias a mí logró algo, pero nosotros y otro amigo lo recibimos allá cuando andaba con el grupo Alegría, prácticamente solo, y lo ayudamos en Suecia. Incluso fue corista mío allá», complementó DJ Méndez.

Hasta ahí todo bien, pero se´gun él, el problema ocurrió cuando Américo ya era famoso:

«Cuando llegué a Chile para saludarlo y felicitarlo, él le dijo a los guardias que no me dejaran entrar. Ahí sentí que la humildad no la tiene por ningún lado, porque yo solo quería felicitarlo. Me dio rabia que se le subieran los humos, considerando que nosotros lo apoyamos en Suecia. Vi que a él le fue bien. Voy a felicitarlo y él me cierra las puertas«.

Sin embargo, Dj Méndez aseguró que la denuncia y la polémica de Américo fue el punto de inflexión para tomar esta decisión de enfrentarlo: «Tengo todo listo y dispuesto. Lo quiero hacer en el ring porque es un deporte controlado. No estoy invitando a la violencia, solo a hacerle entender que eso no se hace. Si le gusta tirar combos, que se suba a un ring«.

«Yo quiero tener la oportunidad de sacarle la cresta frente a todo Chile, que se suba al ring a lo grande, en un reto limpio, por todo lo que ha hecho y también por estos temas personales conmigo», cerró DJ Méndez.

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