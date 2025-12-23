Popular actor revela diagnóstico de VIH: «Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso…»

En los últimos días, un reconocido actor y director compartió una noticia personal que marcó un antes y un después en su vida.

Se trata de Eduardo Casanova, quien a través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 319 mil seguidores, reveló que fue diagnosticado con VIH. La noticia la entregó mediante un video acompañado de un texto, donde explica las razones que lo llevaron a hablar.

“Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años”, expresó de entrada.

Asimismo, reconoció que no es un silencio individual, sino compartido por muchas personas que viven con el virus. «Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, agregó.

Siguiendo por esa línea, Casanova explicó que eligió el cine para contar su historia. «Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad”, expresó.

En ese contexto, dio a conocer que se encuentra trabajando en un documental que retrata su proceso tras el diagnóstico. El proyecto es producido por Jordi Évole y, según adelanto, «se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas».

El actor cerró con una sincera reflexión: «La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”, escribió, recordando que cerca del 80% de quienes viven con el virus no lo cuentan por miedo al rechazo».

Reacción a las palabras de Eduardo Casanova

La publicación superó los 100 mil «me gusta» y ha generado miles de comentarios en apoyo.

“Estoy muy orgulloso de ti, te quiero Edu”, “Convertir la herida en arte. Y el arte en necesidad”, «Orgullosa de tenerte como amigo», «Gritar al mundo, gracias Eduardo, como siempre orgullosa de ser tu amiga», fueron solo algunas de las reacciones.

