Actuó en una de las series juveniles más recordadas y se viralizó un nuevo video de él en situación de calle: «Eras ese niño, te recuerdo»

Hace algunos meses, se viralizó un registro de un hombre en aparente situación de calle, quien resultó ser Tylor Chase, actor que se hizo conocido por su papel en una recordada serie de Nickelodeon.

Actualmente, su vida se encuentra alejada de las cámaras. El actor de 36 años reapareció este fin de semana en un video que se viralizó rápidamente a través de redes sociales. En las imágenes se le ve descuidado, caminando por la vía publica con ropa claramente desgastada.

Chase alcanzó mucha popularidad en la década de los 2000 gracias a su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, popular serie juvenil emitida entre 2004 y 2007.

En el programa, interpretó a Martin Qwerly, personaje que lo hizo conocido entre miles de espectadores que siguieron la serie.

Es importante destacar que no es primera vez que se le ve en condiciones precarias. Meses atrás se difundieron en tiktok las primeras imágenes del actor viviendo en la calle. Los registros hicieron que diversos usuarios expresaron tristeza por su presente.

Nuevo video de Tylor Chase en situación de calle

El nuevo video, difundido este domingo, confirma que la situación se mantiene. En el registro, la persona que lo graba le pregunta si trabajó en Disney. “En Nickelodeon, en Manual de supervivencia escolar de Ned”, responde Chase con claridad. Luego, el hombre agrega que “tú eras ese niño, te recuerdo”.

Además de su paso por Nickelodeon, Chase tuvo participaciones menores en Everybody Hates Chris, actuó en el cortometraje Confessions of a Late Bloomer y en la película Good Time Max. En 2011 prestó su voz para el videojuego L.A. Noire y, entre 2014 y 2021, se mantuvo activo principalmente a través de YouTube, según consignó Canal 13.

🔥🚨DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025

También puedes leer en Radio Corazón: «Esto no da para más»: Carmen Gloria Arroyo rompe el silencio y cuenta la firme tras salida de TVN

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google