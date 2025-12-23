Marlen Olivari reacciona a versión que apunta a famosa como autora del cahuín de supuesta infidelidad de su pareja: «Todos me lo dicen»

Durante las últimas semanas, el mundo de espectáculo se vio sacudido por un cahuín que apuntaba directamente a Marlen Olivari y Luciano Marrochino. La versión hablaba de un supuesto quiebre entre ambos, debido a una supuesta infidelidad por parte del italiano.

Sin embargo, con el paso de los días el rumor comenzó a perder fuerza. Es más, fue la propia showoman quien desmintió todo. Además, la pareja se vio públicamente en diversos eventos, apagando las especulaciones.

Marlen Olivari sobre la supuesta autora del cahuín de infidelidad por parte de Luciano Marrochino

En ese contexto, es que recientemente la ex Mundos Opuestos se refirió nuevamente al tema, aunque esta vez en televisión. Su participación fue en el programa Hay que decirlo, donde fue consultada directamente por el origen del cahuín.

Tras ser consultada por quien habría filtrado el rumor a los medios, fue enfática: «yo nunca supe (quién fue). Bueno, tampoco me dediqué a investigar, porque no tengo tiempo para eso y no me interesa, tampoco, pero sí, todos decían que era la Pancha Merino».

Ante esta versión, Marlen aclaró que no ha tenido contacto reciente con la actriz, pese a la cercanía que tuvieron en el pasado.

“Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Además que yo estaba en el reality, estaba en Perú cuando ellos terminaron su relación con Andrea, entonces yo no tenía mucha información ni detalles”, continuó.

Asimismo, recordó el vínculo que tuvieron en ese periodo: «Le tengo un cariño gigante a él (Andrea), y (con Pancha Merino) compartíamos siempre todo. Las cosas estaban bien. De hecho, mi hijo era súper amiguito de su hijita“.

Por lo mismo, aseguró que le resulta difícil creer que ella haya sido el origen del rumor. “Por eso a mí como que me cuesta creer lo que me dicen, porque además ella siempre ha sido bien espiritual… dice que no se hace eso de hablar mal de la gente ni inventar cosas, porque esas energías se devuelven”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google