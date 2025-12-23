¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: «8 años inolvidables…»

Ya se va el 2025, y con ello, diversos cambios se realizan. La industria televisiva no se queda afuera, y ya comenzaron los primeros movimientos.

En este contexto, es que una reconocida animadora sorprendió a todos al anunciar su salida de pantalla. La noticia causó revuelo, impactando a sus seguidores.

Se trata de Claudia Conserva, quien luego de estar varios años trabajando en TV+ anunció su salida de la señal.

La comunicadora entregó la noticia a través de sus redes sociales, acompañado de un carrusel de fotografías y sentidas palabras.

“Adiós @tvmas.tv 8 años inolvidables, Milf, Claudia Conversa, Mija. Hoy me despido con un espacio único en la TV dedicado a la salud, agradezco a todos los invitados, especialistas, doctores que compartieron conmigo, siempre aportando al bienestar de nuestro público”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: “Un abrazo a todos los trabajadores y compañeros. Vean el carrusel entero (…) Graaaaaciaaaas”.

La publicación no demoró en llenarse de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le desearon buenos deseos en sus próximos proyectos.

Me ilumina saber que he sido parte de tu historia en la televisión y tú por cierto parte fundamental de la mía. ¡Seguro se vienen cosas increíbles», «Éxito en todo y más!», y «Ojalá podamos verte en otro canal iluminas la TV !», fueron parte de las reacciones.

¿Nuevos proyectos para Claudia Conserva?

Los rumores se habían expandido luego de un pasado que post que publicó Conserva. En él escribió que «ya comienza la cuenta regresiva para despedir el 2025. Por mi parte muy agradecida de vivir, de tener el amor de @pollolibre66, de mi familia, de tener salud».

En ese contexto, reveló que estaba pensando en «una idea que estoy segura ayudará a muchas personas que no lo están pasaban bien, que requieren de una palabra de aliento, de esperanza”.

“Espero terminar pronto para compartir”, cerró en aquella ocasión, encendiendo las alarmas sobre posibles nuevos rumbos.

