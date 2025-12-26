Chico reality sorprende a todos al revelar que se convertirá en padre por primera vez: «El mejor regalo de la vida…»

Fue en plena Navidad que un reconocido cantante y ex chico reality sorprendió a sus seguidores al entregar una gran noticia: será padre por primera vez.

Se trata de Maickol González, popularmente conocido como Dash. El joven saltó a la fama luego de ser uno de los protagonistas de Perla, reconocido docurreality de Canal 13.

Él anunció lo realizó a través de sus redes sociales, donde publicó un registro que acompañó de un sentido mensaje.

«El mejor regalo de la vida. Hoy entendí que la felicidad real es estar con la mujer que amo y formar una familia. Gracias Dios por tanto. Voy a ser papá, Javi te amo para siempre mi vida», fueron sus palabras.

Su pareja, Javiera, es una influencer que cuenta con aproximadamente 30 mil seguidores en la red social Instagram, y a través de ella crea contenido de momentos románticos y cotidianos junto a su pareja.

Reacción de los seguidores a noticia de Dash

Los seguidores no tardaron en reaccionar, incluyendo a sus compañeros de encierro. Es importante destacar que Maycol fue participante de Mundos Opuestos, reality que sigue en emisión por las pantallas de Canal 13.

Una de ellas fue Chilota, quien le dedicó bellas palabras. «Felicidades, Dashito, me acuerdo cuando en el reality te pregunté el primer día si eras papá y me respondiste que era lo único que querías… Hoy se te cumple ese sueño, me alegro mucho por ti. Serás un padre excelente, muchas bendiciones para tu vida y que siga creciendo esa hermosa familia”, comentó.

Juan Pedro Verdier y Karen Paola también se sumaron a los saludos. «¡Grande querido Dash! Felicidades, mi hermano, que Dios los bendiga» y «Ohhhhhh, ¡qué felicidad querido mío! De verdad no hay nada más importante que nuestros seres queridos», escribieron respectivamente.

