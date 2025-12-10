Popular chica reality reveló detalles de su encuentro con famoso futbolista chileno: «Duró menos que un candy»

Camila Briceño, conocida en redes como Rubí Galusky, volvió a generar controversia tras revelar un supuesto encuentro íntimo con un destacado jugador de Universidad Católica.

La modelo habló del tema en «Elo Podcast», donde le consultaron por figuras con las que habría tenido alguna relación.

Aunque evitó dar el nombre del futbolista, entregó varias pistas que abrieron paso a especulaciones obvias. Según la ex chica reality, el deportista tuvo un paso por Boca Juniors y actualmente juega en Universidad Católica.

Las declaraciones de Rubí Galusky que apuntan a famoso futbolista

Además, mencionó que tiene 38 años y es padre de cuatro hijos, incluidos dos gemelos. Con esos detalles, todo apunta a Gary Medel.

La creadora de contenido, quien ha pasado por más de un reality, describió el encuentro que habría tenido con el jugador cruzado. “Cuando estuve con él en una camioneta con tres amigos de él, y duró menos que un candy. Creo que se puso nervioso… Que lo fueran a pillar”, relató en el programa.

Desde la cuenta oficial de Elo Podcast recogieron sus palabras, destacando sus declaraciones: «Estuve con un jugador de fútbol, tiene 38 años, jugó en Boca Juniors y ahora en La Católica, tiene 4 hijos y dos son gemelos, no digo el nombre y apellido porque no lo quiero delatar».

En la actualidad, se ha filtrado que «Rubí» se encuentra grabando la última temporada de «Secreto en el lago», reality creado por el periodista Diego González.

En esta última temporada (y épica según el creador), se encuentran personajes icónicos de las redes sociales y el espectáculo como Junior Playboy, Marcianeke, Flaitiano y Carlitos Run.

