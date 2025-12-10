Conmoción en la música chilena: Fallece fundador de icónica agrupación ranchera a los 75 años

La mañana de este miércoles 10 de diciembre se confirmó la muerte de Agustín Álvarez Cárcamo, fundador del Dúo Los Manantiales de Osorno, a los 75 años. La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales oficiales del conjunto.

Álvarez dedicó más de 45 años a la música, y aunque se retiró de los escenarios hace casi una década por problemas de salud, su influencia sigue presente en la Región de Los Lagos.

Canciones como «La Pelo de Oro» y «La Maromera» marcaron a distintas generaciones y consolidaron al dúo como parte del patrimonio cultural, con un extenso reconocimiento.

El mensaje de despedida del Dúo Los Manantiales

Durante esta mañana, Los Manantiales despidieron a su fundador a través de Instagram. «Hoy se va quien fue el creador de Los Manantiales y el autor de grandes composiciones melódicas que llegaron al alma de miles de chilenos y argentinos que se enamoraron de las canciones de Los Manantiales», señalaron en el comunicado.

El grupo recordó también su ausencia en los escenarios: «Luego de casi una década alejado de los escenarios por temas de salud y que en el último tiempo fue apagando su vida llena de miles de historias contadas en letras y canciones que marcaron a más de una generación».

«Junto a su cuñado Raúl Angulo del Río, en 45 años entregando su voz en esos corridos y rancheras que siguen vigentes en cientos de grupos musicales», continuaron.

Respecto a su aporte a la comunidad, fueron enfáticos. «Años de entrega a su público. Enseñó y dio oportunidad a muchos músicos de la región de Los Lagos, en su recordado restaurant Los Manantiales de calle Lynch en Osorno y que fue lugar de encuentro con su gente campesina al son de unas buenas rancheras y un buen plato de comida en familia», señalaron.

«Son miles y miles de historias por contar, pero hoy es momento de que descanse. Su alma vivirá siempre con quienes pudieron acompañarlo en sus últimos momentos en su domicilio en Rahue Alto», cerraron.

