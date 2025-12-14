«No se lo robó»: Cathy Barriga vivió un incómodo momento tras irreverente comentario de vocal de mesa

Esta mañana, Cathy Barriga llegó hasta su local de votación, para ejercer su deber cívico. El momento quedó registrado por las cámaras de Mega, que registraron un tenso momento que vivió la exalcaldesa de Maipú.

En la primera vuelta, igualmente sufrió un incómodo episodio, cuando llegó con regalos para los vocales de mesa. En aquel momento, el presidente de mesa rechazó las galletas, tras asegurar que podía ser acusado de cohecho.

Cathy Barriga vivió un incómodo momento tras irreverente comentario de vocal de mesa

La polémica se reveló en el matinal de Mega, Mucho Gusto. En el panel, conversaron con César Campos, periodista que estuvo presente en el local de votación de Cathy Barriga, cuando ella realizó el sufragio.

«Un vocal, no sé si se desubicó o no, o la trató más o menos mal, porque le dijo a Cathy Barriga: ‘devolvió el lápiz, no se lo robó‘», comentó Campos.

Inmediatamente, la reacción de José Antonio Neme, Karen Doggenweiler y los demás panelistas fue con comentarios como: «Qué mala onda», «desubicado», «fuera de lugar», «no corresponde«, «innecesario», «mal chiste» y «se dio un gustito«. Eso sí, César Campos aseguró que Cathy Barriga manejó la situación, y no cayó en la provocación: «ella respondió que sí devolvía el lápiz, que no tenía ningún problema. Fue muy dama para esta situación«.

