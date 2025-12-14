¡Insólita situación en Las Condes! Sujetos se pusieron a pelear en pleno local de votación debido a millonaria deuda

Una violenta escena se registró este domingo en un local de votación del sector oriente de Santiago. Dos hombres se enfrentaron y obligaron a la intervención del personal de seguridad.

“Se agarraron literalmente a puñetazos en este centro de votación y llegó todo el personal militar”, relató en terreno un notero de CHV, mientras se observaba el tenso ambiente en el recinto.

Violenta pelea en local de votación

El conflicto se originó, según uno de los involucrados, por un antiguo problema económico. El hombre más joven, que vestía una gorra blanca, aseguró que llevaba años intentando ubicar al otro sujeto. “Estaba conversando con el hombre, el hombre se hace el desaparecido, me debe 80 millones de un supuesto loteo, negocio, hace dos años. No contesta correos, no contesta números de teléfonos, bloquea sus redes sociales”, afirmó visiblemente molesto.

La versión fue inmediatamente rebatida por el segundo implicado, quien negó cualquier intención de pelear y aseguró sentirse acosado. “Yo no me voy a ir a la manos. Lo que pasa es que él me está persiguiendo, yo vivo en esta comuna, él no. Hicimos un negocio, él me reconoció acá que él fue el auto de un delito: intentó quemar el edificio de mi papá, mandó a apedrear la casa de un abogado… le estoy respondiendo como corresponde”, sostuvo.

El hombre agregó además: “Eso fue lo que ocurrió y él no tiene por qué estar acá”.

A unos metros de distancia, el primero no bajaba el tono y seguía gritando insultos y acusaciones. “¡Desapareció hace dos años! ¡Te tuve que demandar por fraude! ¡Por qué no contestai! ¡No he mandando a matar a nadie! ¡No seai ridículo!”, lanzó, completamente alterado.

Minutos después, ambos volvieron a acercarse y quedaron frente a frente. Todo indicaba que la pelea continuaría en plena transmisión en vivo. Fue en ese momento cuando un militar y una carabinera intervinieron para separarlos y evitar una nueva agresión.

Revisa el momento a continuación:

También puedes leer en Radio Corazón: Franco Parisi se refiere a la primera acción que debería hacer el próximo presidente de Chile: «Es obsceno…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google