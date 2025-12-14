Franco Parisi se refiere a la primera acción que debería hacer el próximo presidente de Chile: «Es obsceno…»

En el contexto de la Elección Presidencial 2025, Franco Parisi entregó su visión sobre un eventual nuevo gobierno y el papel que buscará asumir el Partido de la Gente (PDG). En conversación con Mega, el economista apuntó directamente a los sueldos de las autoridades como una de las primeras medidas que debería impulsar la próxima administración.

Al ser consultado por las decisiones que debiera tomar quien suceda a Gabriel Boric, Parisi fue categórico y no dudó en plantear un recorte salarial. “Que el próximo Presidente y sus ministros se bajen el sueldo. Es obsceno. El costo empresa del Presidente son más de 35 millones de pesos, entre la casa de arriendo, los autos, los escoltas, las comidas, los viajes”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que esta iniciativa debería marcar el inicio del próximo período presidencial. “La primera ley que se tiene que hacer es ‘bájense los sueldos’. Kast y Jara son millonarios, por lo tanto, hagan el esfuerzo”, afirmó.

Más allá del plano económico, el líder del PDG también cuestionó con dureza a los sectores tradicionales de la política. A su juicio, tanto la izquierda como la derecha se han alejado de las preocupaciones reales de la ciudadanía. En esa crítica incluyó al comediante y figura radial Checho Hirane.

Palo para Checho Hirane

“Lo que pasa es que el discurso de los fachos y los comunachos está muy distante de la gente. El Checho Hirane se reía de mí cuando yo dije ‘no quiero que los adultos mayores paguen IVA por los pañales’”, recordó.

Finalmente, Parisi cerró marcando la línea que, según dijo, seguirá su partido en el próximo escenario político. “Nosotros vamos a ser fieles fiscalizadores del gasto fiscal y también de la libertad de las personas”, sentenció.

