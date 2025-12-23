Entre espectáculos, deporte y política: Estos fueron los contenidos televisados más vistos por los chilenos en este 2025, según Zapping

Con el 2025 entrando en su recta final, la plataforma Zapping decidió hacer el balance del año y revisar que qué fue lo que más consumieron sus usuarios en la televisión chilena. El informe consideró audiencias, programas diarios, eventos especiales y el desempeño de los canales a lo largo de los últimos doce meses.

¿Qué fue lo más visto del año en la televisión nacional?

En el ranking general, que agrupa todo el contenido disponible en la plataforma, el gran protagonista fue el Festival de Viña 2025. El certamen musical se quedó con cinco de los diez primeros lugares, consolidándose como el evento televisivo más fuerte del año.

Entre los peaks destacados estuvieron las jornadas encabezadas por Edo Caroe, Myriam Hernández, Marc Anthony, Pedro Ruminot y Juan Pablo López, todas transmitidas por Mega.

El segundo lugar del listado lo ocupó el Debate Presidencial de Anatel, emitido en cadena nacional el 9 de diciembre, a pocos días de las Elecciones Presidenciales que enfrentaron a José Antonio Kast y Jeannette Jara. El interés político marcó uno de los mayores picos de audiencia del año.

Para cerrar, destacan los eventos deportivos, generalmente partidos de futbol de la selección chilena y de equipos populares del país.

Este es el top 10 de contenido general

MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Edo Caroe (26 feb).​

CADENA NACIONAL – Debate Presidencial Elecciones Presidenciales (9 dic).​

MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Myriam Hernandez (24 feb).​

CHV – Chile vs Argentina Clasificatorias Mundial 2026 Fútbol (5 jun).​

MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Marc Anthony (23 feb).​

MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Pedro Ruminot (1 mar).​

MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Juan Pablo López (27 feb).​

CHV – Chile vs Ecuador Clasificatorias Mundial 2026 Fútbol (25 mar).​

CHV – Mundial Sub-20 Chile vs Japón Fútbol (30 sep).​

CHV – Copa Libertadores – ColoColo vs Bucaramanga Fútbol (1 abr).

Programas diarios más vistos a través de Zapping en el año 2025

Además, son varios los programas específicos que se emiten a través de la señal. Matinales, realities, programas de espectaculo, etc… se disputan la pelea por ser lo más visto del año, y te dejamos el detalle a continuación:

Mucho Gusto (MEGA)

Contigo En La Mañana (CHV)

Tu Día (Canal 13)

CHV Noticias Central (CHV)

Meganoticias Prime (MEGA)

Mundos Opuestos (Canal 13)

CHV Noticias Tarde (CHV)

Teletrece (Canal 13)

Meganoticias Alerta (MEGA)

Hay Qué Decirlo (Canal 13)

Canales más vistos del 2025

Para cerrar, los usuarios de Zapping tuvieron un canal preferido: Mega.

Este es el listado de los canales más vistos este 2025:

Mega

Chilevisión

Canal 13

TVN

TNT Sports Premium

13C

Mega Ficción

TNT Sports Básico

Zapping Channel

TV+

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zapping (@zappingchile)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google