Luis Miguel está en Chile: El artista sorprendió a sus fanáticos en exclusivo restaurante de Vitacura

La tarde de este sábado comenzó a circular un rumor en las redes sociales. Algunas personalidades de la farándula aseguraron que el astro mexicano, Luis Miguel, habría llegado a Chile.

El rumor finalmente se confirmó en las últimas horas, con la viralización de algunos registros de fanáticos, que llegaron hasta el restaurante Rubaiyat, en Vitacura, para ver a Luis Miguel.

Luis Miguel compartió con sus fanáticos en exclusivo restaurante de Vitacura

La primera en dar la noticia fue la periodista de espectáculos Paula Escobar, con una foto en sus redes. Después, escribió lo siguiente: «llegó a las 9 am con otras 5 personas. Entre ellas su hermano Alejandro. Probablemente a algún evento privado o a alguna campaña publicitaria, nada público«.

Hasta el momento, no se sabía el motivo de la visita de Luis Miguel a Chile, puesto que no tenía agendado ningún evento público. La periodista Cecilia Gutiérrez, explicó los detalles de su llegada, a través de sus historias de Instagram: «llegó en la mañana, se mantiene acá hasta el martes, vino con un amigo doctor de él».

«Él tiene una amistad profunda con un médico chileno con quien además tiene negocios en una clínica de células madre, entonces vino por eso», agregó.

Por último, detalló: «También está viendo el negocio de su viña y hoy estaba cenando en el Rubaiyat porque le encanta. No vino a un evento, vino por temas personales«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)

También puedes ver en tu Radio Corazón: Nuevo canal nacional comenzará sus transmisiones en enero de 2026: apela a la nostalgia con clásicos de la televisión

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google