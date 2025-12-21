Hasta con un rollo de confort: Eduardo Fuentes impactó con el insólito regalo hot que recibió en un antiguo «amigo secreto»

En el último capítulo del podcast «Mari Con Edu«, de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, revelaron una insólita anécdota navideña. Se trata del tradicional «amigo secreto» entre compañeros de trabajo, que terminó con un regalo que descolocó a todos.

Según comentó Eduardo Fuentes, esto ocurrió cuando trabajaba en Canal 13, hace varios años.

Eduardo Fuentes y su antiguo «amigo secreto»

Eduardo Fuentes comentó en el podcast el momento en que comenzó la entrega de los regalos: «Empiezan a regalar los amigos secretos y dio la casualidad, que no lo supimos hasta que pasó lo que te voy a contar ahora, que yo le tuve que regalar al mismo que me iba a regalar a mí. Coincidencia».

«A mí me tocó un periodista (…) Fui a una librería y busqué un libro de periodismo muy bueno. Y le regalé un libro que estaba muy por sobre el valor, pero daba lo mismo, yo lo podía hacer y consideraba que era un buen regalo para este periodista, que había sido además ayudante mío en la universidad», explicó el comunicador.

Entonces, llegó el momento de que su amigo secreto abra el regalo: «(Dicen) ‘Para Pato Nunes’. Lo recoge. ‘¿Quién será? ¿Quién será?’. No le achuntó, entonces digo que fui yo. Y todos: ‘oh, qué buen libro’».

El insólito regalo hot que recibió

Pero el momento más incómodo de la noche ocurrió cuando tocó el turno de que recibiera su regalo Eduardo Fuentes: «Era como una bolsa, lo abro y lo primero que sale es un rollo de confort. Un rollo de confort. Miro adentro y había un sobre. Dentro del sobre una película pirata porno«.

«La saco, la muestro, una película pirateada porno. De hecho, en la portada salía una niña, todo lo que es…», agregó el periodista.

Tras señalar que hubo un incómodo silencio, continuó su relato:»La Fran Lira, que era la productora ejecutiva, dice: ‘¿quién regaló esto?’. Y todos callados. De repente sale Pato Nunes y dice: ‘yo’. Y le dice: ‘justo Eduardo que te regaló un libro de periodismo’. No le dijo nada, ¿pero has cachado ese silencio incómodo? Yo creo que se sintió como el…, mal, mal, mal».

«Yo creo que él quiso hacer como un chiste, pero justo yo le regaló un regalo súper bacán y él me dio el peor regalo. (le dije) ‘no, Fran, sí todo bien, divertido. Veamos la película juntos. ¿Quién quiere ir? Préstame la pieza’. Salí para tratar a prestarle un poco de ropa, pero fue súper incómodo«, explicó Eduardo Fuentes.

Para cerrar, Eduardo Fuentes explicó que su amigo secreto le pidió disculpas por el regalo: «Me dijo ‘perdón, yo pensé que el regalo era más en hue…, me desubique. Tú me regalaste además este libro que yo quería’. No, heavy».

