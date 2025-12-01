Latife Soto y preocupante predicción electoral: Traición que nadie vio venir y un inquietante aviso final

En dos semanas más se realizará la segunda vuelta presidencial, que decidirá al próximo mandatario.

En ese contexto, Latife Soto entregó una nueva predicción en el marco de la futura elección.

Primero, comenzó con Jeannette Jara: «Aquí está ella con un hombre, están peleados. Ella ha estado molesta, porque hay mucho chisme, mucha habladuría y mucha cosa mala”.

“De aquí a las votaciones la van a ver con un discurso bien social, prometedor, pero esta carta está mostrando que a ella la vamos a ver frustrada. Tiene algún tipo de frustración con algunas personas”, continuó.

Asimismo, habló sobre una posible traición: «Esas personas son personas que debieran apoyarla y no la apoyan. Se va a transparentar gente que se supone que la apoya, pero no la apoya”.

Siguiendo por esa línea, agregó que «vamos a sentir soledad política, vamos a ver falta de respaldo real, acuerdos que no van a llegar, dicen las cartas. Acuerdos que ella va a tratar de hacer, pero que no van a llegar”.

De acuerdo a la guía espiritual, «habrá promesas que se congelan, falta de acuerdo, la vamos a ver a ella con un desgaste heavy, tratando de hacer todo para convencer a la gente, pero se ve un camino que no logra abrirse. Ella va a luchar harto, pero los pesos pesados políticos no la apoyan”.

La predicción sobre José Antonio Kast

Luego, fue el turno del candidato republicano, y las cartas hablaron por sí solas, aunque con una preocupante advertencia.

“Se confirman alianzas. Él está muy para adentro, pensando mucho lo que tiene que hacer, pero él tiene que cuidarse mucho, porque van a intentar un ataque contra él”, lanzó la tarotista.

“Viene mucho invento, mucha habladuría, se van a decir muchas cosas de él que no son. Van a querer generar un caos con eso, pero esta campaña va a revivir un apoyo. La energía final va a ser contundente, va a recibir el apoyo que necesita”, cerró.

