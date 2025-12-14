Lluvia en Santiago: se esperan precipitaciones durante la jornada electoral y estos son los horarios

Hoy se realiza la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, instancia en la que la ciudadanía debe escoger al próximo Presidente o Presidenta del país. En ese escenario, una de las principales dudas es cuál es el mejor horario para ir a votar y esquivar la lluvia en la Región Metropolitana.

Desde hace varios días, los pronósticos anuncian precipitaciones para esta jornada en Santiago. Según informó el portal especializado Meteored, se esperan lluvias débiles durante el día.

¿Cuál es la mejor hora para ir a votar en caso de lluvia?

De acuerdo con ese reporte, las precipitaciones comenzarían cerca del mediodía, alrededor de las 12:00 horas. Luego se detendrían a las 14:00. Sin embargo, volverían a registrarse desde las 15:00 y se mantendrían hasta cerca de las 18:00 horas.

En total, la lluvia dejaría aproximadamente 1,5 milímetros de agua en la capital. A esto se suma que la temperatura máxima para este domingo alcanzaría los 21 grados.

Por su parte, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, señaló que las precipitaciones se concentrarían principalmente en el sector oriente de la capital. Además, explicó que con el paso de los días ha disminuido la proyección sobre la intensidad del fenómeno.

El especialista detalló que el evento se desarrollaría entre las 13:00 y las 17:00 horas. «En ese bloque horario, no será todo el rato, pero está la posibilidad de que caigan precipitaciones», indicó.

