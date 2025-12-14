Insólito arresto en Maipú: Fue a la comisaría a excusarse por no votar pero tenía orden de detención vigente

Una de las situaciones más insólitas que se ha registrado en las primeras horas de una elección presidencial, tuvo lugar esta mañana, en la comuna de Maipú.

Se trata de la detención de un sujeto, que acudió temprano a una comisaría de la comuna, para realizar el trámite correspondiente para no votar en este proceso electoral.

Fue a la comisaría a excusarse por no votar pero tenía orden de detención vigente

Cabe recordar que existe la posibilidad de excusarse por no votar. Esto, cuando el individuo se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación.

Este era el caso de un hombre, que llegó a primera hora a una comisaría de Maipú, acorde a información de T13. El sujeto intentó sumarse a la fila, que empezó incluso antes de que abrieran los locales de votación.

Sin embargo, a la hora de revisar su cédula de identidad, las autoridades presentes se percataron que, acorde a los números de su cédula, el individuo tenía una orden de detención pendiente.

Según información del medio citado, el hombre, cuya identidad no fue revelada, tenía una orden de detención vigente por conducción en estado de ebriedad. Esta, proveniente de la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía.

Producto de esto, la policía local ejerció su detención de manera inmediata en el lugar, y el sujeto podría pasar a control de detención durante esta tarde de elecciones.

A pesar de esta inusual situación, los trámites para excusarse siguieron efectuándose con total normalidad en la comuna, y a lo largo de todo Chile.

