«Soy un defensor de»: La respuesta en vivo de José Antonio Neme a señora que lo criticó por su voto

La decisión de José Antonio Neme de votar nulo volvió a generar debate en pantalla y esta vez vino desde una vecina de La Florida. Durante un contacto en vivo con Mucho Gusto, la mujer no dudó en elogiar al periodista, pero también en marcar una clara diferencia con su postura electoral.

“Lo encuentro una persona súper inteligente, capaz de ponerse en el lugar de otro. Me encanta que sea animalista, yo también. Lo único que le podría criticar, es tu decisión de votar nulo. Eso sí que no. Yo soy bien radical, es lo uno o lo otro. Punto”, lanzó, aprovechando su intervención en el matinal.

La respuesta en vivo de José Antonio Neme

El comentario tomó por sorpresa al estudio, aunque Neme reaccionó con calma y buena disposición. De todos modos, decidió responder en vivo y explicar por qué optó por no apoyar a ningún candidato presidencial.

“Le agradezco mucho y con respecto a mi decisión de voto, que fue muy polémico el fin de semana, déjeme decirle que soy un defensor de la libertad y creo que dentro del ejercicio democrático y legal uno puede optar e interpretar”, explicó el conductor.

En esa línea, el periodista defendió el derecho de quienes deciden no votar ni por Jeannette Jara ni por José Antonio Kast, recalcando que se trata de una alternativa válida dentro del sistema democrático.

“Es una opción, es interesante estudiarla y mirarla, porque la no elección, también es una elección”, afirmó.

Finalmente, Neme volvió a insistir en que su postura no busca marcar pauta ni influir en la audiencia del programa.

“No me interesa influir en nadie. Buena onda a la señora, que sea una fiesta democrática”, cerró, antes de seguir con la pauta del matinal.

También puedes leer en Radio Corazón: «Lipigas por Kast #NoMigrantesDelincuentes»: Reportan polémico mensaje que la app Lipigas envió a usuarios en las Elecciones Presidenciales

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google