¡Bombazo en la TV! Figura de Mega renuncia inesperadamente al canal y aseguran que está lista en la competencia

La grúa televisiva no para. Recientemente, se anunció que Fran García Huidobro tomó la decisión de renunciar a Mega y se iría a la competencia.

Megamedia utilizó sus canales oficiales para emitir un comunicado sobre la salida de Huidobro, esto el mismo día que renunció.

«La animadora Francisca García Huidobro comunicó internamente su decisión de dejar de pertenecer a Megamedia a partir del próximo viernes 26», comenzaron.

Además, le dedicaron palabras tras su paso por la señal: «A Francisca le agradecemos el entusiasmo, el cariño y el compromiso que entregó en cada uno de los proyectos de los que formó parte».

Es importante mencionar que «La dama de Hierro» formó parte de diversos proyectos como Only Fama, Only Friends, La Gala del Festival, Vive Viña y su reciente participación en El Internado.

«Le deseamos suerte y éxito en todos los proyectos personales y profesionales que enfrente en el futuro», cerraron a través del comunicado.

¿Cuál es el nuevo destino de Fran García Huidobro?

Según consignó Glamorama, Fran llegaría a Chilevisión, competencia directa de Mega.

La comunicadora sería el fichaje estelar de «Primer Plano», y se sumaría a la conducción junto a Julio César Rodríguez.

Pero ojito, ya que también existen rumores de que podría ser jueza de Fiebre de Baile, programa en el que ya había participado años atrás.

Según Michael Roldán, la animadora tendría su debut en Chilevisión a fines de enero.

