«Esos sí que corren peligro…»: La oscura predicción de Latife Soto que marcaría el inicio del gobierno de José Antonio Kast

Latife Soto volvió a generar impacto con sus predicciones sobre el futuro político del país. Esta vez, la tarotista abordó el próximo año y un eventual inicio de gobierno de José Antonio Kast, en un live de Instagram junto al periodista de Mega, José Antonio Neme.

Durante la transmisión, la guía espiritual sacó sus cartas y compartió una lectura que, según explicó, marcaría los primeros meses de una nueva administración. «Salió (la carta de) la cosecha, los cacahuates y el desamor. ¿Qué es lo que significa para el nuevo gobierno en 2026? Tú cachai: ahora los presidentes pololean, se tiran besitos y se tratan bien, pero va a haber una decepción», afirmó.

La nueva predicción de Latife Soto sobre el Gobierno de José Antonio Kast

En el plano económico, Latife Soto anticipó un escenario complejo. Aseguró que quienes lleguen al poder enfrentarán una realidad difícil. «Se van a encontrar con cosas que le van a dar pena… por ejemplo, en la parte económica, no hay plata… como dice Milei», comentó.

Pese a ese diagnóstico, la tarotista sostuvo que el mandatario buscará apoyo externo para estabilizar el país. «Este presidente va a tratar de buscar ayuda, se aliará con gente que pueda traer dinero y va a estabilizar el país con trabajo. Va a haber trabajo», aseguró.

Según explicó, la carta de los cacahuates apunta directamente a ese proceso. «Los cacahuates hablan de buscar la estabilización económica y laboral», agregó.

Latife Soto también se refirió al tema de la delincuencia, donde anticipó medidas más duras. «Otra cosa: los delincuentes… esos sí que corren peligro. Van a haber formas de parar el leseo de que los cabros chicos queden inmunes porque se les ocurrió quemar una iglesia, un colegio o un profesor. No van a quedar inmunes, les van a quitar todos sus beneficios», lanzó.

José Antonio Neme reaccionó con cautela ante las predicciones. «No es que quiera tirar para abajo el país, ojalá sea todo perfecto, pero no creo que sea tan así», señaló el periodista.

Frente a sus dudas, Latife Soto cerró reafirmando su visión: «Van a arreglar tres puntos: económico, trabajo y seguridad».

