La fuerte predicción de Latife Soto: acertó un escenario inesperado en las elecciones 2025 y ahora revela quién podría sorprender en la segunda vuelta

Son varios los tarotistas que han entregado sus predicciones para la segunda vuelta presidencial. Las votaciones que elegirán al próximo mandatario del país serán el próximo 14 de diciembre, entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Latife hace varias semanas había lanzado varías predicciones. Una de ellas hablaba de un candidato que sorprendería a todos, ignorado las encuestas.

«Yo les dije que iban a tener una sorpresa en estas elecciones, un candidato que nadie contemplaba en ninguna encuesta, que iba a tener un cómputo bastante impresionante. Era Parisi», señaló.

Latife Soto y su predicción para la segunda vuelta presidencial

En este contexto, es que Latife Soto rompió el silencio y entregó su esperada predicción en el programa «La Hora de Jugar».

«¿Qué va a pasar para este 14 de diciembre? Estamos entre un hombre y una mujer'», fue la pregunta de Tita Ureta.

«Las cartas están hablando de que hay gente que está pensando mucho su voto. Hay un voto silencioso que las encuestas no pueden computar”, comenzó diciendo la guía espiritual.

Asimismo, sobre los sondeos, explico que «pueden decir muchas cosas, pero hay mucha gente que no contesta ningún tipo de encuesta».

Al momento de lanzar las cartas, fue firme con su declaración: «Aparece una mujer al revés, lo que significa que puede haber un revés en la candidatura de la señora Jara. Tiene difícil conseguir los votos (refiriéndose a los de Parisi).

No obstante, fue una carta la que decidió todo: «Esta carta dice que va a ser un hombre el que tiene el examen de ser el Presidente de un país. La mujer sale como llorando y al revés», cerró.

