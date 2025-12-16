Fue una de las chicas reality más solicitadas y ahora asegura que no la llaman por una razón: «otro tipo, más para cama»

Sin duda, una de las mujeres más populares de la primera edición de Gran Hermano fue Jennifer Galvarini, popularmente conocida como Pincoya. Si bien tuvo un fugaz paso por algunos programas de televisión, nunca se materializó una permanencia en la pantalla chica.

A Pincoya no le faltaron ganas, incluso trató de ser parte de Mundos Opuestos. Sin embargo, quedó en nada.

En ese contexto, la ex Top Chef habló en un live de Instagram sobre las razones que ella creía, podían ser factores para que no la llamaran a nuevos proyectos de telerrealidad.

“Buscan otros tipos de gente, más para cama, que sean más rapidinas para que anden con hombres allá adentro”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Entonces, como yo igual tengo mi familia, soy casada y todo, obviamente, no me voy a ir a encamar con ningún hueón adentro en ningún reality”.

«Podría ir a pelear y hacer humor, pero nada más que eso», aclaró, fijando sus límites.

“Si ellos buscan un perfil más estilo motel. Que sea un reality más enfocado en andar entre medio de las sábanas con los hueones, obviamente no me van a dejar a mí”, cerró la influencer.

Reacciones a la teoría de Pincoya

El medio Con lentes como los famosos sacó un extracto del live. En el, varios seguidores se manifestaron luega de las palabras de Pincoya, dejando comentarios divididos en la publicación.

«Toda la razón Pincoya , los reality ahora son para ir a todas», y emojis de aplausos fueron algunos de los comentarios a favor de la finalista de Gran Hermano.

Sin embargo, otros usuarios arremetieron fuertemente: «Cállate, igual te besuquiaste en Gran Hermano, ordinaria» y «quién querría acostarse con usted».

