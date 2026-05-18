Empresario chileno que fue detenido por dichos racistas alza la voz y se revelan nuevos antecedentes del caso: «ama a Brasil y a los brasileños»

El abogado de Germán Naranjo Maldini entregó nuevos antecedentes sobre el estado del chileno detenido en Brasil tras protagonizar un grave episodio de injuria racial durante un vuelo con destino a Alemania.

En conversación con Meganoticias, el defensor Pedro Mollo explicó que habló directamente con su representado y aseguró que se encuentra en buen estado de salud. Además, sostuvo que el acusado está arrepentido por lo ocurrido y que quiere disculparse públicamente.

“Está bien de salud. Infelizmente, no se acuerda de lo que pasó; fue un episodio del momento… no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales”, afirmó el abogado.

Según detalló, el empresario tomó conocimiento de lo ocurrido luego de revisar los registros del incidente. “Vio el video, me dijo que lo siente mucho y que le gustaría pedir disculpas a los brasileños, a todo el mundo que se sintió ofendido por lo que pasó, para la propia víctima. Dice que ama a Brasil y a los brasileños”, agregó Mollo.

Durante la entrevista, se le consultó al abogado sobre un eventual consumo de alcohol y medicamentos antes del episodio.

Ante esto, Mollo explicó que su cliente utiliza fármacos para dormir como parte de un tratamiento psicológico. “Él usa medicamentos para dormir, tratamiento psicológico prescrito y me informó que había tomado sus medicamentos. No se acuerda si había tomado alcohol”, señaló.

Respecto a los insultos racistas, xenófobos y homofóbicos que aparecen en los registros viralizados, el abogado sostuvo que Naranjo no logra explicar por qué actuó de esa manera.

“No supo decirme (por qué los dijo). Realmente no recuerda lo que pasó, y dice que este tipo de actitud no es algo habitual en él”, comentó.

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Pedro Mollo también confirmó que la defensa ya prepara acciones legales para intentar que el chileno pueda enfrentar la investigación fuera de la cárcel.

“Vamos a intentar demostrar que él no representa un peligro para los ciudadanos brasileños, y que es posible dejarlo en libertad para que responda al proceso desde Chile o aquí en Brasil, en algún departamento arrendado o algo similar”, indicó.

Finalmente, el abogado reveló que Naranjo permanece en un sector de seguridad dentro del recinto penitenciario. La medida busca evitar posibles agresiones por parte de otros internos debido a la naturaleza de los insultos que lanzó durante el incidente.

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