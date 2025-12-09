Katteyes confirma su gran momento: abrirá el show de Mora en el Estadio Bicentenario de la Florida

Katteyes continúa afianzándose como la figura chilena más influyente del 2025. Su éxito “PONTE LOKITA”, junto a Kidd Voodoo, no solo dominó los rankings de Spotify, Apple Music y YouTube, sino que además se llevó el Copihue de Oro a Canción del Año, imponiéndose en una competitiva categoría que compartió con Cancamusa, Young Cister, Easykid, Kidd Voodoo y Jere Klein. El premio confirmó lo que el público ya sabía: el hit se transformó en el himno indiscutido del año.

Katteyes será la encargada de abrir el concierto de Mora en el Estadio Bicentenario de La Florida

A este reconocimiento se suma un anuncio que marca otro paso clave en su ascenso. La cantante será la encargada de abrir el concierto de Mora el próximo 12 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, un escenario que consolida su presencia en los shows urbanos más relevantes del continente. La cita promete convertirse en uno de los eventos musicales más potentes de la temporada, y Katteyes llegará con un historial difícil de igualar.

En 2025 se convirtió en la chilena con más números uno en Spotify Chile, gracias al impacto de “PONTE LOKITA”, “TODO QUE VER” y “BAILAME ASÍ”. A esa lista se sumó “PASAJERO”, su colaboración con Lyon la F y King Savage, que le otorgó su cuarto #1 y reforzó su liderazgo en la escena urbana local.

Su proyección internacional también vivió un salto definitivo: tuvo una destacada presentación en el escenario principal del Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México, participó en la Milan Fashion Week, en el Baja Beach Fest y fue confirmada en el line up de Lollapalooza Chile 2026.

