La postura que muchos no conocen y que podría cambiar tu vida sexual: más placer para ellas y mejor rendimiento para ellos

En muchas parejas heterosexuales se repite un problema común: a ellas les cuesta más llegar al orgasmo que a ellos. Y, según los especialistas, no basta solo con tener ganas, también hay que conocer a la pareja y saber que funciona, ajustando un poco lo que se hace en la intimidad.

El HuffPost comentó una postura que varios pasan por alto, pero que «provoca un placer fiable en las mujeres».

La pose que podría cambiar tu vida sexual

Esta se llama Técnica de alineación coital o TAC, y en simples palabras, sería una versión mejorada del misionero.

La idea es bien sencilla. «El hombre sube un poco más, deslizando su cuerpo una o dos pulgadas (2.5 a 5cm) hacia arriba para que la base del pene roce contra el clítoris de la mujer», explicó el medio.

Además, la ciencia también respalda esto. Un estudio del Journal of Sex and Marital Therapy señaló que quienes aprendieron la TAC aumentaron en 56% la frecuencia de sus orgasmos.

La psicóloga y terapeuta sexual Megan Fleming lo resumió así: «La TAC ofrece presión directa, mecimiento y rechinado que proporcionan a las mujeres estimulación clitoriana adicional».

Y eso no es todo. Según Lori Buckley, terapeuta sexual y escritora, “un beneficio extra es que esto también puede ayudar a que los hombres duren más. Ya que no experimentan la misma excitación aumentada que proporcionan las embestidas rápidas y profundas“.

También puedes leer en Radio Corazón: “Ella está distanciada de Mario Kreutzberger, se pelearon, por eso ella no fue invitada a la Teletón, ella tenía la intención de participar»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google