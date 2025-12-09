Querido rostro de TVN se despide del canal luego de 7 años: «Hoy se emitió el último capítulo de nuestro programa»

Fue a mediados de octubre cuando se confirmó la salida de Carmen Gloria Arroyo de TVN. La abogada estuvo durante siete años en el canal, sin embargo, decidió no renovar.

Este lunes, se transmitió el último capítulo de Carmen Gloria a tu Servicio, programa que acompaño a la audiencia cada tarde.

En ese contexto, es que el ex rostro de TVN utilizó sus redes sociales para entregar unas emotivas palabras.

«Quiero agradecerles de todo corazón por habernos permitido entrar en sus vidas, por confiar en nosotros, por creer en este proyecto y por estar ahí, incluso en los días más duros”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «A veces la vida nos lleva por caminos inesperados y, aunque esta decisión era inevitable y no ha sido fácil, también abre puertas para seguir creciendo».

«Esta despedida no es un punto final, sino el inicio de algo nuevo. Nos volveremos a encontrar por las pantallas de Mega, quizás un poco distintos, pero con el mismo corazón y el compromiso de siempre», continuó.

Carmen Gloria Arroyo se despide de TVN

Vale recordar que en una entrevista publicada por El Mercurio, Carmen Gloria Arroyo explicó las razones de su partida. Comentó que la crisis económica de la señal y la falta de claridad dificultaron el avance de las negociaciones.

La situación financiera en la que está TVN hace imposible, incluso inmoral, pedir un aumento de sueldo para mí o para el equipo o un mayor presupuesto para crecer, que siempre es necesario (…) Es impensado sentarse a conversar algo así cuando el canal vive lo que vive”, afirmó.

Si bien el contrato tiene como termino el 31 de diciembre, TVN decidió finalizar antes y reponer la teleserie La Fiera en el horario respectivo.

El debut de Carmen Gloria en Mega será el 1 de febrero de 2026.

