Reconocida actriz chilena reveló que sufrió abuso tras someterse a tratamiento alternativo: «Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó»

La actriz Ignacia Baeza compartió un impactante testimonio sobre una experiencia de abuso que vivió tras acudir a un supuesto iriólogo, en un momento vulnerable de su vida. El relato lo entregó en el podcast Elige a tu vieja ¿Cómo quieres ser?, donde habló abiertamente del tema.

La intérprete explicó que en ese periodo estaba intentando convertirse en madre y se sometía a un tratamiento de fertilidad. «Yo estaba tratando de tener hijos, me hice un tratamiento de fertilidad, y era un momento sensible para mí», recordó.

En ese contexto, recibió un dato que la llevó hasta una consulta cercana al sector de Fantasilandia. «Me dieron este dato de un iriólogo, que más bien quedaba por ahí cerca de este parque de diversiones llamado Fantasilandia, y yo voy donde este iriólogo«, relató.

El crudo testimonio de Ignacia Baeza

Algo no le cuadró; sin embargo, decidió continuar. “Entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta y te saca una foto al ojo. Y ese ojo lo pone como en una pantalla gigante y se ve”, explicó, en conversación con Mariana Derderian.

Según su testimonio, el hombre le atribuyó problemas de salud y apuntó a su dificultad para quedar embarazada. “Yo le dije ‘bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar’ y me dice ‘no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, tú tienes un tema con tu chakra sexual’”, señaló.

«Me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra», continuó, para revelar el complejo momento del encuentro.

«Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó», agregó.

La actriz confesó que debido a su estado emocional no reaccionó al instante. «Yo estaba tan sensible que dije ‘bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás’”. Sin embargo, al salir del lugar, la sensación fue devastadora. “Salí muy afectada y dije ‘cresta, qué hice’”.

Una conversación posterior le permitió dimensionar lo grave de la situación. «Llamé a mi pareja de ese momento y me dijo ‘esto es un abuso, Ignacia, tú estás loca de la cabeza'», recordó.

Más tarde, supo que no había sido la única. «Después supe de otras mujeres a las que le había pasado», cerró.

