Pablo Chill-E desafía al mundo político y a la justicia en redes sociales con potente mensaje: «Van a haber varias bocas cerradas»

Pablo Chill-E volvió a instalar el debate social desde sus redes. Este sábado, el cantante urbano utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar duras críticas, enfocadas principalmente en el secreto bancario.

El artista planteó que levantar esa reserva permitiría revelar realidades incómodas para distintos sectores del poder. En ese contexto, escribió: «Deberían levantar el secreto bancario a ver quién es más narco, nosotros los cantantes urbanos o todos los políticos, jueces y fiscales que se oponen siempre. Ahí van a haber varias bocas cerradas, hijos de pu…».

Más tarde, el artista que se presentará en una nueva edición del Festival de Viña del Mar profundizó en sus experiencias personales con la policía. Aseguró que en el pasado fue objeto de reiterados allanamientos debido a su música. «Antiguamente, en años pasados, me han reventado la casa fácil 5 veces ratis y pacos solo por cantar (no me queje porque sé que canto TRAP)», señaló.

En la misma línea, recalcó que esos procedimientos no arrojaron resultados en su contra. «Nunca pillaron nada, ahora me tienen piola, pero los invito a investigarme a fondo o de nuevo para que una vez más no pillen ninguna wea», agregó.

Antiguamente en años pasados me han reventado la casa fácil 5 veces ratis y Pacos solo por cantar (no me queje porke se k canto TRAP) nunca pillaron nada, ahora me tienen piola, pero los invito a investigarme a fondo a de nuevo pake una vez más no pillen ninguna wea. — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) December 13, 2025

Reacción de los usuarios al tweet de Pablo Chil-e

Las publicaciones generaron reacciones inmediatas entre los usuarios de la red social. Mientras algunos respaldaron sus palabras, otros las cuestionaron con dureza. «Y este quién es?»; «Te queremos Pablito, eres grande»; «Cuidate muchacho, porque la yuta si no encuentra nada, acostumbra a hacer montajes o a instalar falsedades»; «Ojalá te hallaran un curso de redacción y ortografía», fueron parte de los comentarios.

Cabe recordar que hace pocos días Pablo Chill-E estrenó el tema Joven de Pobla junto a Anita Tijoux. La canción destaca por su fuerte contenido social e incluye críticas directas al candidato presidencial José Antonio Kast.

También puedes leer en Radio Corazón: Insólito arresto en Maipú: Fue a la comisaría a excusarse por no votar pero tenía orden de detención vigente

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google