Acorde al último cómputo del Servel: José Antonio Kast triunfa en las elecciones y será el Presidente de Chile en 2026

Este 14 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta enfrentó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y a la integrante del Partido Comunista, Jeannette Jara.
Tras conocerse el segundo reporte oficial del Servel, expertos coincidieron en que la diferencia de votos es imposible de revertir, lo que confirma a José Antonio Kast como el próximo Presidente de Chile.
José Antonio Kast triunfa en las elecciones y será el Presidente de Chile en 2026
