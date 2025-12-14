  • EN VIVO

Acorde al último cómputo del Servel: José Antonio Kast triunfa en las elecciones y será el Presidente de Chile en 2026

Con más del 57% de las mesas escrutadas en el Servel, el resultado es irreversible, y José Antonio Kast es el nuevo Presidente de Chile.

14 Dic, 2025. 19:22 hrs
Este 14 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta enfrentó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y a la integrante del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Tras conocerse el segundo reporte oficial del Servel, expertos coincidieron en que la diferencia de votos es imposible de revertir, lo que confirma a José Antonio Kast como el próximo Presidente de Chile.

Con el 57% de las mesas escrutadas, el Servel dio a conocer el segundo cómputo electoral. Según estas cifras, José Antonio Kast alcanza el 59% de los votos, lo que equivale a 4.172.631 votos.

En tanto, Jeannette Jara obtuvo el 40% de las preferencias, sumando 2.880.994 votos.

Con esta amplia diferencia, el resultado queda definido y José Antonio Kast asumirá como Presidente de Chile en marzo de 2026, sucediendo al actual Presidente Gabriel Boric.

Eso sí, estos números son momentáneos, por lo que pueden varias hasta que termine el conteo del Servel. Acá abajo podrás ver el minuto a minuto con los datos oficiales del Servel.

