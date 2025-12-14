Acorde al último cómputo del Servel: José Antonio Kast triunfa en las elecciones y será el Presidente de Chile en 2026

Con el 57% de las mesas escrutadas, el Servel dio a conocer el segundo cómputo electoral. Según estas cifras, José Antonio Kast alcanza el 59% de los votos, lo que equivale a 4.172.631 votos.

En tanto, Jeannette Jara obtuvo el 40% de las preferencias, sumando 2.880.994 votos.

Con esta amplia diferencia, el resultado queda definido y José Antonio Kast asumirá como Presidente de Chile en marzo de 2026, sucediendo al actual Presidente Gabriel Boric.

Eso sí, estos números son momentáneos, por lo que pueden varias hasta que termine el conteo del Servel. Acá abajo podrás ver el minuto a minuto con los datos oficiales del Servel.