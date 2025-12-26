Luego de registros donde está en situación de calle: Padre de popular actor explica el complejo escenario y los motivos de su duro presente

En los últimos días, regresó la inquietud por el estado de Tylor Chase, actor que alcanzó gran popularidad tras su participación en la serie juvenil de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned.

La preocupación surgió tras la difusión de nuevos videos en redes sociales, donde el intérprete aparece en condiciones precarias.

Los registros lo muestran viviendo en situación de calle en Riverside, California, lo que encendió las alertas entre sus seguidores. No se trata de un hecho aislado. En septiembre pasado ya habían circulado imágenes similares, que evidenciaban el crítico momento que estaba atravesando, viviendo en la calle.

Padre de Tylor Chase rompe el silencio y entrega detalles de su momento actual

Luego de la reciente viralización de los registros, el padre del actor, Joseph Méndez Jr. rompió él silenció y entregó detalles sobre la situación de su hijo. En conversación con Daily Mail, explicó que el problema va mucho más allá de lo que se ve en los videos.

«Además de las adicciones, Tylor ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia, lo que requiere constante tratamiento médico», señaló. Según explicó, esto se arrastra por más de una década y ha sido una lucha permanente para la familia.

Asimismo, contó que varias veces han intentado ingresarlo en centros de rehabilitación, pero todas sin éxito. «Aproximadamente hace cuatro años recibió tratamiento en Georgia y si bien hubo progreso por un tiempo, más tarde él decidió dejar de recibir medicamentos y retomó el uso de sustancias», explicó.

Más tarde, Tylor se trasladó a California para estar más cerca de su madre. Sin embargo, incluso allí ha rechazado la ayuda ofrecida por su entorno. A esto se suma su historial policial: desde 2023 registra doce cargos, entre ellos abuso de sustancias y robos en tiendas. Pese a todo, su padre destaca su actitud. «Es una persona maravillosa, cuando es Tylor», afirmó, remarcando la dualidad que marca la enfermedad que enfrenta.

🔥🚨DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google