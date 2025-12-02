¡Se queda en el canal! Willy Sabor revela en vivo la gran cifra que ganaría Kurt Carrera en CHV

Finalmente, Detrás del Muro deja Chilevisión para volver a Mega, canal que vio nacer la emblemática sección de Morandé con Compañía.

Sin embargo, no se va todo el elenco, y es que algunos actores decidieron continuar con sus carreras en Chilevisión.

En este caso, Kurt Carrera, María José Quiroz y Christian Henríquez tomaron la decisión de no volver a Mega.

Kurt Carrera y su decisión de continuar en Chilevisión

El intérprete de «Tutu Tutu» conversó con LUN y entregó detalles de su decisión: » la tomé pensando en la proyección de mi carrera. Ya tengo 51 años y Chilevisión me dio una oferta muy interesante que me hace hacer cosas diferentes a las que ya estoy acostumbrado en Detrás del Muro», comenzó diciendo.

Además, agregó: «Siento que estaba tocando la misma tecla y llega un momento en que te llegan desafíos importantes en tu carrera y había que tomarlos».

Siguiendo por esa línea, Kurt Carrera comentó que tendrá un nuevo espacio dedicado al humor, propuesta que le llamó mucho la atención.

Willy Sabor sobre sueldo de Kurt Carrera

Por otro lado, Willy Sabor se habría ido de tarro en el programa Hay que decirlo, y expuso el supuesto millonario sueldo que recibiría en este nuevo proceso.

«Yo sé que Kurt Carrera va a ganar alrededor de 10 millones de pesos mensuales», aseguró, lo que sorprendió a todos los panelistas.

«El último capítulo es el 18 de diciembre. A mí me invitaron para el día 11… me han invitado toda la semana», adelantó.

«El Kike no está muy feliz, pero ya está todo zanjado, ya se tomó la decisión», aclaró sobre la postura del animador.

