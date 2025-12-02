Paula Rivas revive su show en Machalí con el estreno de «Mix Fantasía» grabado en La Corazón On Tour

Paula Rivas regresó a La Mañana de la Corazón para revelar una sorpresa muy esperada por sus fanáticos. La artista lanzó oficialmente el “Mix Fantasía”, un registro grabado completamente en vivo durante su presentación en La Corazón On Tour en Machalí, jornada que fue un éxito total.

La cantante conversó con Chavito y Sita Evelyn, quienes recordaron la energía que se vivió esa noche. Paula confesó que la grabación fue un gran desafío: “Lo viví con harto nerviosismo… eran coreografías nuevas, un desempeño nuevo en las canciones, y además con video”. Aun así, apostó por registrar todo y transformar ese momento en un estreno especial.

Paula Rivas estrena «Mix Fantasía» y lo presenta en Radio Corazón

El resultado es un mix de aproximadamente seis minutos, producido con un nivel técnico que sorprendió incluso a los locutores. “La técnica, la grabación es filete, es una película”, destacaron al ver el trabajo final, que incluso incluye tomas con dron.

El “Mix Fantasía” reúne clásicos de la cumbia, todos reversionados en una puesta en escena que brilló en Machalí. Rivas también agradeció al histórico Grupo Fantasía, cuyos integrantes reaccionaron con cariño al proyecto.

Antes de despedirse, los locutores aprovecharon de invitar al público a revisar el estreno. “Si quieren ver un trabajo bien hecho, algo espectacular, métanse al tiro al canal de YouTube de Paula Rivas, porque este es un trabajo que de verdad está bien terminado, bien hecho”, señalaron, destacando además que la artista “nos da alegría siempre y nos acompañó en la primera Corazón On Tour”.

Luego le cedieron el espacio para cerrar la entrevista: “Así es, Paulita, para todo el público de Radio Corazón, te dejamos el micrófono para que le presentes… y además, primer Corazón On Tour”.

