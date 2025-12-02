Cristián Castro rompe el silencio y se refiere a la rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2025

Stefan Kramer realizó una controversial rutina durante el fin de semana pasado, en el cierre de la Teletón.

Aquella noche, el humorista se caracterizó de Cristián Castro y Eduardo Artés. Si bien logró hacer reír a la mayoría del Estadio Nacional, muchos en redes sociales criticaron su interpretación del cantante, acusándola de burlesca.

Es importante recordar que Cristián Castro se encuentra en Chile. Participó en la Teletón y hoy realizará su último show en el Movistar Arena.

Quien acompañó a Stefan Kramer en el escenario fue Leo Caprile. Sin embargo, la rutina fue duramente criticada por los cibernautas.

«Terrible participación de Kramer, me dio vergüenza ajena» y «Horrible, burlarse de Cristian Castro de esa forma», fueron parte de las reacciones en redes sociales.

La respuesta de Cristián Castro

En ese contexto, el cantante mexicano reaccionó a la polémica rutina del comediante nacional.

Esto ocurrió en la jornada del lunes, mientras se desarrollaba el primero de sus conciertos en el Movistar Arena.

«Me estuve enterando de que me estuvieron imitando… Y que eso no les gustó», comenzó diciendo el cantante, frente a un recinto totalmente lleno.

“Me imitó muy, muy feo ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?“, Cristián Castro agregó esto, mientras sus fanáticos chilenos lo aplaudieron y apoyaron.

También puedes leer en Radio Corazón: Grave accidente golpea a conocida personalidad del espectáculo: múltiples fracturas y daño en un órgano generan preocupación

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google