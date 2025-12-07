«Hablar mentiras de la gente» y «podría caer una querella»: Rodrigo Muñoz le paró los carros a Pamela Jiles por opinión sobre el Presidente

Un momento tenso tuvo lugar en el último capítulo de Podemos Hablar, en Chilevisión. En el programa de este viernes, los invitados Rodrigo Muñoz y Pamela Jiles se enfrascaron en una discusión, tras la opinión de la diputada sobre el Presidente Gabriel Boric.

Todo ocurrió con una dinámica, en la que se le preguntó a los invitados, Rodrigo Muñoz y Botota Fox, si votarían por Pamela Jiles como Presidenta.

Rodrigo Muñoz respondió sinceramente: «Por ningún motivo. Pocas veces había conocido una persona que hablara con tal desparpajo de las otras personas y tratándolas mal. Hablar mentiras de la gente también es algo feo».

«Decir que (Gabriel Boric) es el peor presidente, no estoy de acuerdo para nada y con muchas otras cosas no estoy de acuerdo», agregó.

«Es un borichista rabioso«, respondió irónicamente la diputada.

Al respecto, el actor argumentó: «Yo creo que es difícil, es joven, pero es un presidente empático que realmente yo creo que sí está preocupado por la gente. Ahora, que no le haya funcionado como él quería o como todos queríamos es otra cosa».

Pamela Jiles, por su parte, le respondió duramente: «Tener una opinión distinta no es lo mismo que decir a una persona que miente y decirle a una parlamentaria que miente es grave. Podría caer una querella por injurias y calumnias«. Pero Rodrigo Muñoz no se amedrentó, y reafirmó su punto: «Yo encuentro que ser maltratador es grave. Creo que uno puede decir que a uno no le gusta algo, pero el decir que es pésimo, que es horrible, eso es horrible. Y no estoy de acuerdo contigo. Y no votaría por ti«. «La forma no me gusta, creo que justamente por eso este país está tan dividido, porque justamente la gente tiene que ser más democrática«, complementó. Para cerrar, el actor dejó una honesta reflexión: «Yo esperaría de una persona que trabaja en política un poquito más de empatía con lo que dice, más cuidado, más cariño, no irse por el lado de la violencia, sino que, por el lado del cariño al revés, que es lo que necesitamos».

