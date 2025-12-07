«Hablar mentiras de la gente» y «podría caer una querella»: Rodrigo Muñoz le paró los carros a Pamela Jiles por opinión sobre el Presidente

Un momento tenso tuvo lugar en el último capítulo de Podemos Hablar, en Chilevisión. En el programa de este viernes, los invitados Rodrigo Muñoz y Pamela Jiles se enfrascaron en una discusión, tras la opinión de la diputada sobre el Presidente Gabriel Boric.
Todo ocurrió con una dinámica, en la que se le preguntó a los invitados, Rodrigo Muñoz y Botota Fox, si votarían por Pamela Jiles como Presidenta.
La feroz parada de carros de Rodrigo Muñoz a Pamela Jiles tras opinión sobre el Presidente
Rodrigo Muñoz respondió sinceramente: «Por ningún motivo. Pocas veces había conocido una persona que hablara con tal desparpajo de las otras personas y tratándolas mal. Hablar mentiras de la gente también es algo feo».
«Decir que (Gabriel Boric) es el peor presidente, no estoy de acuerdo para nada y con muchas otras cosas no estoy de acuerdo», agregó.
«Es un borichista rabioso«, respondió irónicamente la diputada.
Al respecto, el actor argumentó: «Yo creo que es difícil, es joven, pero es un presidente empático que realmente yo creo que sí está preocupado por la gente. Ahora, que no le haya funcionado como él quería o como todos queríamos es otra cosa».
Un aplauso al actor Rodrigo Muñoz por la parada de carro a la nefasta Pamela Jiles @PamJiles
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/c3HaGKyUMK
— Educación Gratuita (@Educaciongrat) December 6, 2025
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.