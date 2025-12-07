«Qué fácil es vivir hablando mentiras y huevadas»: Chino Ríos no tuvo filtro y arremetió con todo contra Jeannette Jara

Una nueva polémica envolvió al extenista Marcelo «Chino» Ríos, uno de los personajes más controversiales del deporte nacional. Todo partió con una publicación en su Instagram, que provocó furia en redes sociales, donde puso una foto de la candidata presidencial Jeannette Jara, y la comparó con Ernesto Belloni:

«¿Cambiamos el país con gente capacitada y con ganas de ver crecer Chile, o seguimos en la misma mierda, pero con diferentes payasos?», escribió junto a la imagen.

Chino Ríos no tuvo filtro y arremetió con todo contra Jeannette Jara

En aquella instancia, Jeannette Jara respondió en el medio Sabes, donde aseguró: «se equivoca Marcelo, hace tiempo que se está equivocando. Desconozco lo que dijo Marcelo Ríos, creo que hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos, y ha dado mal imagen de los chilenos en Estados Unidos«.

«Más allá de eso, cosa de él, creo que a veces las palabras, cuando son así tan groseras respecto de otra persona, habla más de quién las emite que de quién las recibe«, cerró la candidata.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Chino Ríos, que abiertamente ha demostrado su apoyo al candidato José Antonio Kast, subió otra publicación con la cara de Jeannette Jara.

«Me encantaría saber qué montón de conflictos en Estados Unidos he tenido, como dice esta señora», escribió el extenista.

En esa misma línea, Chino Ríos se expresó con durísimas palabras en contra de la candidata del oficialismo: «Qué fácil es vivir hablando mentiras y huevadas sin tener idea de nada y menos no informarse antes de hablar«.

«¿Qué más voy a esperar de una comunista? Gobernar un país quiere la cara de raja«, cerró Marcelo «Chino» Ríos.

