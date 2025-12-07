«Pésimo, horrendo» y «¿Estudiaste actuación?»: El tenso cruce entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz sobre el Jappening con Ja en la Teletón

El viernes pasado, se estrenó un nuevo capítulo del estelar, Podemos Hablar, de Chilevisión. La conductora, Diana Bolocco, compartió íntimas entrevistas junto a Botota Fox, Rodrigo Muñoz y Pamela Jiles.

Pero el espacio no estuvo exento de polémica. Esto, porque se vivió una tensa discusión entre 2 invitados, cuando se mostraron las imágenes de Rodrigo Muñoz en la Teletón, con el regreso de la oficina del Japenning con Ja. En aquel segmento, compartió elenco con Luis Slimming, María Luisa Godoy, Pato Torres, Martín Cárcamo, Gisella Gallardo, entre otros.

El tenso cruce entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz sobre el Jappening con Ja en la Teletón

Cuando revivieron el divertido segmento nocturno de la Teletón, Pamela Jiles lanzó una ácida crítica a un integrante del elenco: «Encuentro que Lucho Slimming lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales».

A Rodrigo Muñoz, no le pareció, y salió a defender a su compañero: «Oye, pero yo no estoy de acuerdo para nada lo que dice ella. Tiene oído. Tiene formas de rematar. Bien. Súper bien«.

Sin embargo, de manera desafiante, Pamela Jiles le respondió: «A ti te tiene que gustar nomás«,

Eso sí, Rodrigo Muñoz hizo oídos sordos, ya que aseguró que no tiene contrato en ninguna parte. Por lo que su opinión personal no se veía afectada por contratos.

Botota Fox, presente también en ese momento, quiso bajar la adrenalina del momento, y comentó: «al final es una humorada, o sea, nadie quiere ganarse un Oscar». Aun así, Rodrigo Muñoz no se quedó callado, y le tiró un palito a Pamela Jiles: «Te puede gustar o no gustar, pero decir que lo hizo pésimo, estás muy equivocada. Yo sé más de actuación y te digo que lo hizo bien«. «Yo encuentro que yo sé harto de actuación«, respondió la política. «¿En serio? ¿Estudiaste actuación? ¿Has actuado?», le contestó Rodrigo Muñoz. Sin dar su brazo a torcer, Pamela Jiles cerró la discusión con: «actúo permanentemente«.

