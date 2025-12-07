«Se andan afirmando de mí»: Naya Fácil respondió con todo a «funa» de la Municipalidad de Cerro Navia

Naya Fácil celebró hace unos días su cumpleaños número 28. La creadora de contenido no escatimó en gastos, y realizó una fiesta a lo grande.

En la celebración, también incluyó fuegos artificiales, lo que no pasó desapercibido. Incluso, desde las redes sociales de la Municipalidad de Cerro Navia, lanzaron una «campaña» haciendo alusión a Naya Fácil, lo que a ella no le pareció.

Naya Fácil respondió con todo a «funa» de la Municipalidad de Cerro Navia

En su perfil de Instagram, la Municipalidad de Cerro Navia emitió la siguiente publicación, con el texto: «Denunciar el uso de la pirotécnica es súper fácil«.

«No se la hagas facilín a quienes amenazan tu seguridad con pirotecnia, denuncia. En cualquier época, pero sobre todo a fin de año, es más habitual la proliferación del uso no autorizado y la venta ilegal de fuegos de artificio«, escribieron junto a la imagen.

La foto de la publicación es claramente una referencia a la publicación de la propia Naya Fácil, sobre su cumpleaños, en sus redes sociales:

Por su parte, Naya Fácil respondió mediante sus historias: «Shh, la Muni de Cerro Navia que pague los derechos de imagen por lo menos. Típicos políticos, no piensan».

Pero eso no fue todo, ya que también escribió: «Así con los de la Municipalidad de Cerro Navia, cero creatividad propia, se andan afirmando de mí«.

