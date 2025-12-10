Extranjero visitó el Costanera Center y vio dos detalles que no podía creer: «Una locura…»

Con la llegada de la Navidad y de las vacaciones de verano, varios ciudadanos extranjeros visitan Chile, ya sea para pasar un buen rato o para comprar los regalos navideños.

Uno de ellos es Agustín Correas, reconocido en tiktok e Instagram por reseñar perfumes. En su paso por Chile, aprovechó de recorrer Santiago, y como muchos turistas, eligió el Costanera Center como una de sus primeras paradas.

Ya dentro del mall, el creador de contenido grabó un video para comentar dos cosas que le llamaron la atención, y que, según él, no son habituales en Argentina.

La primera observación tiene que ver con una reconocida marca de ropa. “¿Les cuento algo? En Argentina hay Zaras que ya no tienen área masculina. O sea, directamente son solo para mujeres. Acá es todo un piso entero de ropa para hombre“, señaló. Luego agregó: “En Argentina a la moda masculina es como que nada, la ningunean. Está muerta, capaz porque no consumimos tanto”.

Por otro lado, se refirió a la enorme cantidad de personas en el recinto. Para él, la escena fue de impacto. «Una locura», afirmó.

Más tarde explicó: «yo les digo algo, en Argentina nunca vi una escalera mecánica con tanto caudal de gente en un shopping, jamás, y son todos locales, no son turistas».

Reacciones a video de influencer argentino en el Costanera Center

Como era de esperar, los cibernautas no demoraron en dejar diversos comentarios en la publicación.

«Estamos en época de Pascua, por eso ves tanta gente», «Mala fecha para ir al mall, de igual forma espero que disfrutes», «Hay más ropa de hombre por qué acá no tienen masculinidad frágil, les gusta la buena ropa», fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

