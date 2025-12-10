Anita Alvarado confiesa su voto para la segunda vuelta presidencial y desata controversia en redes sociales: «qué desilusión…»

Este domingo se desarrollará la segunda vuelta electoral, donde se definirá que candidato llegará a La Moneda. El debate en redes sociales está encendido, llenó de opiniones cruzadas y diversas sobre los dos candidatos.

En medio de este ambiente, Anita Alvarado reapareció en la conversación pública luego de revelar a quien apoyará entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Fue durante la Gala del Copihue de Oro, donde la ex Geisha habló con la prensa y reveló que en esta segunda vuelta votará nuevamente por el candidato republicano. Además, explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

«No era ni de allá ni para acá, no me importaba la política», partió diciendo. Luego agregó: «Pero sabes por qué sí voy a votar por Kast otra vez, porque ahora a los niños no les quitan el celular nada más, ahora les dan una puñalada junto con eso».

Siguiendo por esa línea, Alvarado expuso que su decisión pasa por la preocupación de su familia. «Entonces, por la seguridad de mis hijos, como clase media, no recibo ningún beneficio y tampoco me interesa», afirmó.

Las reacciones a los dichos de Anita Alvarado

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron una ola de reacciones en redes sociales. En tiktok, algunos usuarios la criticaron con diversos mensajes.

«Me caías bien Anita, pero me defraudaste», «¿Qué seguridad le dará Kast? ? Alguien que me expliqueeeeeeee» o «Qué desilusión, Anita. Reacciona, porfa… tú eres del pueblo». Otros, en cambio, respaldaron su postura: «Primera vez que estoy de acuerdo con Anita» y «Comparto la opción de Anita Alvarado», fueron algunos de los comentarios.

