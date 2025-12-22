«Esto no da para más»: Carmen Gloria Arroyo rompe el silencio y cuenta la firme tras salida de TVN

Luego de una extensa trayectoria en Televisión Nacional, Carmen Gloria Arroyo confirmó en octubre su salida del canal estatal para integrarse a Mega. La animadora y abogada abordó este cambio en el pódcast Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, donde entregó detalles inéditos del proceso y de las razones que la llevaron a tomar la decisión.

Al inicio de la conversación, recordó su escaso vínculo previo con la señal privada. “Había ido a Quién quiere ser millonario, me fue re bien esa vez, hace mucho tiempo, cuando estaba la Diana (Bolocco). Y de ahí no había vuelto a entrar a Mega, hasta ahora”, relató. Además, explicó que sus visitas recientes se dieron con total reserva: “He ido a escondidas, todavía, porque tengo contrato hasta el 31 de diciembre en TVN”.

Carmen Gloria Arroyo y el motivo de su salida de TVN

Arroyo también confirmó que parte de su equipo ya trabaja en el nuevo proyecto. “Se fue un equipo de avanzada. Se fue la Romi, que es mi productora ejecutiva, con David, que es el productor general. Ellos ya están dentro de Mega”, detalló. Según explicó, la idea es mantener la esencia del espacio, pero potenciarlo: “La mejor versión del programa la vamos a tener ahora”.

Sobre su salida de TVN, la animadora fue clara. Indicó que a mediados de año comenzó una etapa de incertidumbre en el canal, marcada por recortes presupuestarios. “Habíamos tenido dos o tres reducciones de presupuesto, y eso significa despido de gente y bajar cosas necesarias para la grabación”, afirmó.

Estas limitaciones impactaron directamente en el contenido. “Ya no podíamos traer casos de provincia, solo quedaban los de Santiago. También se redujeron los días de grabación y empezaron las repeticiones”, explicó. Para ella, ese escenario fue decisivo: “Todo eso es un desmedro al programa, le hace daño y ahí dije ‘esto no da para más’”.

Finalmente, aseguró que cuando TVN la citó a conversar en octubre, la decisión ya estaba tomada. “Esto es pega y uno tiene que buscar las mejores condiciones”, concluyó.

