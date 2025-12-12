Elecciones presidenciales 2025: ¿Hay Ley Seca y cómo operará el comercio este domingo 14 de diciembre?

Este domingo 14 de diciembre, el país definirá a su próximo Presidente en la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Como ocurre en cada elección, los votantes buscan información clara sobre la Ley Seca y el funcionamiento del comercio.

¿Rige Ley Seca en esta votación?

La normativa se mantiene igual que en 2024, año en que el Congreso aprobó la reforma que eliminó por completo la Ley Seca durante los procesos electorales. Con este cambio, la venta y el consumo de alcohol están permitidos durante toda la jornada de votación.

Antes de la modificación, la ley prohibía vender alcohol desde las 05:00 horas del día de la elección hasta dos horas después del cierre de mesas, salvo en hoteles que atendieran a huéspedes. Esa regla ya no se aplica en ninguna elección futura.

¿Qué estará abierto y qué no durante las elecciones de este domingo?

El día domingo 14 de diciembre será feriado obligatorio e irrenunciable para quienes trabajan en:

Malls

Strip Centers

Galerías comerciales

Centros comerciales administrados bajo una misma razón social

Estos recintos deberán mantenerse cerrados y sus trabajadores no tendrán que presentarse.

El resto del comercio podrá funcionar con normalidad siempre que no opere dentro de esos centros. Esto incluye supermercados, restaurantes, almacenes, farmacias, peluquerías, discotecas y locales independientes.

Además, la ley exige que quienes trabajen ese día reciban al menos tres horas para votar, sin descuentos ni sanciones.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿Lluvia en Santiago? Iván Torres se refirió a la posibilidad de precipitaciones el día de las elecciones presidenciales 2025

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google